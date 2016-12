Linde, Bram en Eva trappen elfde editie Music For Life af

In provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom is de aftrap gegeven van de elfde editie van Music For Life van Studio Brussel. Linde Merckpoel, Eva De Roo en Bram Willems draaien tot en met kerstavond verzoekplaten voor meer dan duizend goede doelen.



Met een druk op de knop toverde presentator Stijn Van de Voorde in Brussel voor de 'Warmste Week' de bekende VRT-toren om tot een reusachtige, LED-verlichte toorts. 'The roof is officeel on fire', zei hij, waarop in Boom de eerste verzoekplaat werd gestart, 'Can't Stop The Feeling' van Justin Timberlake. Presentatoren Linde Merckpoel, Eva De Roo en nieuwkomer Bram Willems zullen tot en met 24 december beurtelings non-stop radio maken. Luisteraars kunnen hun favoriete plaat aanvragen in ruil voor een gift en er zijn ook verschillende andere activiteiten. De bedoeling van "de Warmste week" is geld inzamelen voor goede doelen. Studio Brussel registreerde al ruim 5.300 inzamelacties voor zo'n 1.300 goede doelen. Vorig jaar bracht het evenement ruim 5,1 miljoen euro op. Op het recreatiedomein, waar kamperen dit jaar niet mogelijk is, staat opnieuw concerttent The Flame, waar onder meer Jamie Lidell en Tom Odell benefietconcerten zullen geven. In de verschillende provinciehoofdsteden worden dit jaar Warmathons gehouden, waar mensen voor het goede doel mee kunnen wandelen, joggen of lopen. Jongerenzender Ketnet riep met hun Koekenbakactie jongeren op om koekjes te bakken en te verkopen. De actie wordt integraal uitgezonden op Studio Brussel. Online is een livestream beschikbaar. Op 24 december zenden ook Radio 1, Radio 2 en MNM de actie gelijktijdig uit als apotheose. Elke zender stuurt ook een presentator op pad om verslag uit te brengen van verschillende acties. (Belga / Belga)

Tientallen gewonden bij concert Snoop Dogg

Tijdens een concert van rapper Snoop Dogg in de Amerikaanse staat New Jersey zijn 42 mensen gewond geraakt. Een hek voor het podium begaf het, zo meldt nieuwszender CNN.



Het incident gebeurde gisterenavond lokale tijd in het amfitheater BB&T Pavilion in Camden. De meeste slachtoffers liepen maar lichte verwondingen op. Toch werd het concert na het ongeval stopgezet. (Belga / Belga)

Cliff Richard gaat klacht indienen tegen politie en BBC

De Britse zanger Cliff Richard plant een klacht tegen de politie van South Yorkshire en tegen de Britse openbare omroep BBC. Dat melden Britse media. Sir Cliff Richard heeft de berichten ook via Facebook bevestigd. De 75-jarige zanger werd twee jaar geleden genoemd in een zaak van seksueel misbruik met minderjarigen, maar is intussen buiten vervolging gesteld.



De politie had in augustus 2014 een huiszoeking laten uitvoeren in het luxueuze appartement van de vedette in Sunningdale in het zuid-Engelse Berkshire. De huiszoeking gebeurde zonder medeweten van sir Cliff Richard, die op dat moment in Portugal was, maar de BBC was wel op de hoogte en zond zelfs livebeelden uit. Richard laat zijn advocaten nu een klacht wegens misbruik van persoonlijke informatie voorbereiden tegen de politie en omroep, zo schrijft The Daily Mail. De zanger beschuldigt BBC en de politie van South Yorkshire ervan op een onwettige manier te hebben samengewerkt om toegang tot de privésfeer te kunnen krijgen, meldt de krant nog. Richard heeft de informatie intussen ook bevestigd via een post op zijn Facebook-profiel. "Hoewel de politie uiteraard een gepast onderzoek moet kunnen voeren, is het voor mij duidelijk dat zowel de politie als de BBC vragen dienen te beantwoorden over de manier waarop ze mijn zaak aanvankelijk hebben aangepakt", zo schrijft hij. "Bij gebrek van bevredigende antwoorden, is het aan het gerecht om uit te maken of hun gedrag al dan niet gerechtvaardigd en proportioneel was (...) Mijn leven werd overhoop gehaald en mijn reputatie, wereldwijd, werd onnodig schade toegebracht." Het onderzoek kwam er na een klacht over seksueel misbruik met een minderjarige in de jaren tachtig. Maar een maand geleden besliste de procureur dat het dossier tegen Richard "onvoldoende elementen voor vervolging" bevatte. BBC meldt op zijn nieuwssite dat BBC niet wenst te reageren. (Belga / Belga)

TW Classic gestart onder stralende blauwe hemel

Onder een stralende blauwe hemel is de 15e editie van TW Classic van start gegaan met de Britse groep CC Smugglers. Het festivalterrein in Werchter ligt er prima bij en ook de verkeersproblemen vallen goed mee. "De situatie is compleet tegenovergesteld aan die tijdens Rock Werchter een week geleden", aldus de Rotselaarse schepen Jelle Wouters.



Een week geleden werden Werchter en omgeving door de aanhoudende regen nog geteisterd door wateroverlast. Hierdoor was het festivalterrein zeer modderig en konden verschillende terreienn in de buurt niet als parking gebruikt worden. Maar na enkele dagen zonnig en warm weer is de situatie volledig anders. "Het festivalterrein is opgedroogd zodat gewoon schoeisel volstaat. Nog steeds kunnen niet alle parkings gebruikt worden, maar door het grote succes van de bussen die De Lijn inlegt vanuit het station van Leuven en de gratis parkings aan afrit Haasrode van de E40, stellen er zich weinig verkeers- en parkeerproblemen. De NMBS verkocht meer dan 4.000 tickets voor de nachttreinen die ze na het festival inlegt van Leuven naar Oostende, Kortrijk, Lokeren en Genk, wat ook een groot succes is. Festivalgangers moeten wegens het terreuralarm weer langs metaaldetectoren passeren, maar ook dit verloop zeer vlot", aldus schepen Wouters, die burgemeester Dirk Claes vervangt. De headliner van een uitverkocht TW Classic is net als in 2013 de Amerikaanse legende Bruce Springsteen (foto) met zijn E Street Band. Ook Lana Del Rey, Lionel Richie en Simply Red staan op de affiche. De Belgische eer wordt verdedigd door The Van Jets. Zij stonden vorige week vrijdag tijdens Rock Werchter nog op het hoofdpodium. (Belga / Belga)

Bruidsjurk Whitney Houston en andere spullen onder de hamer

Het Amerikaanse veilinghuis Heritage Auctions heeft enkele spullen geveild van de in 2012 overleden popster Whitney Houston. Zo ging voor 13.500 euro de bruidsjurk onder de hamer die ze droeg toen ze in 1991 met zanger Bobby Brown trouwde. Een paar basketschoenen die ze kreeg van Michael Jordan brachten 18.000 euro op. Het schoentje knelde echter wel bij de veiling van een Emmy Award.



The Academy of Television Arts & Sciences, die de Emmy Awards uitreikt, heeft via gerechtelijke weg de veiling van de prijs tegengehouden. Houston had het beeldje 30 jaar geleden gekregen voor haar uitvoering van 'Saving All My Love for You' tijdens de ceremonie. De erfgenamen hoopten er munt uit te slaan maar dat liep anders. Het beeldje blijft, aldus aldus een advocaat, in het bezit van The Academy. Ook na het overlijden van de begenadigde artiest. Een beslissing waar het veilinghuis zich bij neerlegde. Het beeldje keert nu terug naar The Academy, die het zal bewaren in nagedachtenis van Houston. Wel geveild werd een Billboard Award die ze in 1993 ontving voor haar wereldhit 'I Will Always Love You', en enkele andere prijzen. (Belga / Belga)

Hells Bells kunnen weer luiden voor AC/DC-zanger Brian Johnson

Brian Johnson, die eerder dit jaar bij de hardrockband AC/DC de microfoon wegens dreigende algehele doofheid heeft moeten laten staan, is verbluft na het testen van audiotechnologie die hem mogelijk toelaat zich weer bij de groep te voegen. Dit heeft het Britse blad New Musical Express (NME) gemeld.



Artsen hadden Johnson afgeraden verder te toeren met AC/DC. Hij dreigde immers potdoof te worden. Hij volgde de raad op, waarna AC/DC een Amerikaanse tournee onderbrak en wat later frontman Axl Rose van Guns N' Roses - zoals ook onlangs in Werchter - de microfoon van de Brit overnam. De opvolger van wijlen Bon Scott bij AC/DC is ondertussen ingegaan op een uitnodiging van stichter Stephen Ambrose van Asius Technologies om audiotechnologie uit te testen die volgens de NME statische druk wegneemt en het audiosignaal filtert totdat het van een kwaliteit is waarbij de kans op gehoorschade minder waarschijnlijk is. "Het werkt", zei Johnson in een door de NME aangehaald communiqué. "Het werkt helemaal en je kan er niet over discussiëren. Ik was echt onder de indruk en verbluft dat ik opnieuw muziek kon horen zoals ik ze de laatste jaren niet meer heb gehoord. Ik sta te springen voor een miniaturisering zodat ik ze (de technologie) in elke situatie kan gebruiken, tot muziek spelen op het podium toe". (Belga / Belga)

Zelfs relatiebureau kan Herman Brusselmans niet aan een lief helpen

Schrijver Herman Brusselmans (58) is op zoek naar een vriendin. De excentrieke, maar succesvolle, auteur heeft zich reeds enkele maanden geleden ingeschreven in een relatiebureau, maar vond de ware nog niet. Dat onthulde Brusselmans in het Vitaya-programma Boxy & Boxy. Brusselmans biecht in het programma Boxy & Boxy op: "Het was eigenlijk om te lachen. Op de site van dat bureau zeg ik gewoon wie ik ben. Om mijn foto te kunnen zien moet je wel eerst interesse tonen." Op dit moment toonde nog helemaal niemand interesse in. De schrijver tilt er echter niet zwaar aan: "In het echte leven kom je altijd wel iemand tegen." In het programma geeft hij toe dat zijn eisen ook erg hoog liggen. "Mijn toekomstige vriendin moet binnen een straal van driehonderd meter in Gent ­wonen: als ik 'nu komen' sms, moet ze binnen de vijf minuten hier staan. Bovendien schrijf ik 's nachts en slaap ik overdag, dat vinden de meeste vrouwen niet zo tof." (Belga / Belga)

Producer van The Ramones brengt binnenkort onuitgegeven opnames uit

Het is binnenkort 40 jaar geleden dat de Amerikaanse punkrockband The Ramones hun gelijknamige en succesvolle debuutalbum op de wereld loslieten. Speciaal voor die gelegenheid zal producer Craig Leon vanaf 29 juli een exclusief verzamelalbum met 3 cd's en 1 elpee uitgeven, schrijft het muziekblad Rolling Stone vandaag. Het laatste originele bandlid van de legendarische punkband The Ramones is inmiddels bijna twee jaar geleden overleden, maar toch zorgt de groep postuum nog steeds voor verrassingen. Craig Leon, die ook het debuutalbum van The Ramones produceerde, heeft voor de "40th Anniversary Deluxe Edition" een selectie klaar van onuitgegeven demonummers, opnames van twee concerten en een nieuwe mono-mix. Dit alles wordt uitgegeven op 3 cd's en 1 elpee, samen met een boek met productiedetails van het debuutalbum, een essay van muziekjournalist Mitchell Cohen over de eerste successen van The Ramones en een fotoreeks van Roberta Bayley, de fotografe achter de iconische cover van het debuutalbum. Het album kan vooraf worden besteld via de officiële website van The Ramones. In totaal zullen er 19.760 individueel genummerde albums gemaakt worden, geeft Rolling Stone nog mee. (Belga / Belga)

"K3 zoekt K3"-deelneemster Demi binnenkort in Studio 100-film

Demi Matenahoru, een van de populairste deelneemsters van "K3 zoekt K3", heeft dan toch een contract te pakken bij Studio 100. Dat meldt De Gazet van Antwerpen. Demi kreeg een rol aangeboden in de Studio 100-jeugdserie "Ghost Rockers" en zal volgens Gert Verhulst ook meteen in "Voor Altijd?", de eerste film over de populaire tienermuzikanten, te zien zijn. Ze zal een een kleine rol krijgen waarvoor ze maar enkele dagen op de set aanwezig moet zijn. Andere rollen zijn weggelegd voor Marie Verhulst, Wout Verstappen, Tinne Oltmans, Elindo Avastia en Juan Gerlo. Volgens de krant zullen de opnames voor de film deze week van start gaan. Op 21 december zal de film in de bioscoop te zien zijn. (Belga / Belga)

Countryzanger Guy Clark overleden

Countryzanger Guy Clark is op 74-jarige leeftijd overleden in Nashville, zo maakten Amerikaanse media bekend, die zijn manager citeren. De zanger zag in 1941 het levenslicht in het westen van Texas. Hij was bekend van zijn emotionele liedjes die vooral verhalen uit zijn eigen leven vertellen. Enkele daarvan, zoals "Desperadoes waiting for a train", "Magnolia wind", "LA freeway" en "Magdalene", werden klassiekers in de VS. De countryzanger was getrouwd en had een zoon. De afgelopen jaren verslechterde de gezondheidstoestand van de zanger. (Belga / Belga)

Ruim 1,53 miljoen kijkers voor finale Eurovisie Songfestival op één

De finale van het Eurovisie Songfestival werd zaterdag op één door 1.531.589 kijkers gevolgd. Het optreden van Laura Tesoro, de Belgische inzending die om 21.15 uur de liedjeswedstrijd in Stockholm opende, zorgde meteen voor een piek van 1.815.582 kijkers. Dat meldt de persdienst van de VRT deze namiddag. Met 1.531.589 kijkers zorgde de 61ste editie van de wedstrijd voor het op twee na beste cijfer sinds de finale op één wordt uitgezonden. Enkel in 2002 met Sergio (1,71 miljoen tv-kijkers) en 2004 met Xandee (1,69 miljoen) lag het kijkcijfer van de finale hoger. De finale, waarin Laura Tesoro tiende eindigde, haalde op één een marktaandeel van 73,5 procent. Ook het bereik van de wedstrijd lag hoog: 43,4 pct van de Vlaamse bevolking keek minstens 10 opeenvolgende minuten naar de finale op één, wat neerkomt op 2.601.759 Vlamingen, aldus de openbare omroep. "We hebben duidelijk met z'n allen enthousiast voor Laura gesupporterd tijdens het Eurovisie Songfestival. Het Songfestival heeft de voorbije week massaal geleefd bij de Vlaming, en het is fijn dat we met één daar onze rol in hebben kunnen spelen", aldus Olivier Goris, netmanager van één. Ook de twee halve finales deden het goed: dinsdag keken 639.856 Vlamingen (marktaandeel 30,35 pct), voor Laura's halve finale op donderdag stemden 997.310 kijkers af, goed voor een marktaandeel van 46,27 pct. De twee halve finales en de finale samen bereikten dit jaar in totaal 3.200.946 Vlamingen of 53,4 pct van de Vlaamse bevolking, rekent de VRT nog voor. (Belga / Belga)

Jeroen Meus steunt Rode Duivels met duivelse hotdog

De bekende Vlaamse televisiekok Jeroen Meus zal voor het Europees Kampioenschap voetbal een speciale hotdog maken. De #ALLINRED Dog zal vanaf vandaag tot aan het einde van het EK verkrijgbaar zijn in alle vestigingen van zijn hotdogketen Würst, laat hij vandaag via een persbericht weten. De hotdog is een samenwerking van Jeroen Meus en Jupiler. Het biermerk vraagt voetbalfans om "alles #ALLINRED te kleuren" om de Rode Duivels te steunen. Daarom ontwikkelde de chef-kok op basis van een martinobroodje zijn duivelse versie van de hotdog. De lekkernij bestaat uit een knalrood hotdogbroodje, gekleurd met rode bietenextract. "Daarop doen we een salsa van martino-ingrediënten, een Frankfurter worst, gefrituurde rode uitjes, duivels rode pepers en martinosaus", legt Jeroen Meus uit. De #ALLINRED Dog is vanaf vandaag tot het einde van het EK verkrijgbaar in alle Würst-vestigingen. (Belga / Belga)

Red Hot Chili Peppers-frontman Anthony Kiedis in ziekenhuis

Red Hot Chili Peppers-zanger Anthony Kiedis is gisteren met spoed opgenomen in het ziekenhuis, enkele uren voor een concert van het Amerikaanse radiostation KROQ. Volgens een woordvoerder van dat radiostation werd de 53-jarige frontman met een ambulance afgevoerd nadat hij klaagde over "extreme maagpijn", meldt het magazine Billboard vandaag.



De Amerikaanse rockband zou gisterenavond om 10 uur optreden op een festival van het radiostation KROQ in Irvine (Californië), maar door de gezondheidstoestand van Kiedis moest de band het optreden noodgedwongen afzeggen. Het was bassist Flea die in naam van de groep het slechte nieuws moest vertellen aan het 16.000-koppige publiek in het Irvine Meadows Amphitheatre. Hij liet weten kapot te zijn van dit nieuws. Voorlopig is het onduidelijk hoe de gezondheidstoestand van Kiedis evolueert. De woordvoerder van de Red Hot Chili Peppers heeft nog geen commentaar gegeven op de hospitalisatie, maar drummer Chad Smith liet alvast via Twitter weten dat hij hoopt "dat zijn muzikale broeder snel zal genezen". Anthony Kiedis en bassist Flea zijn de enige twee stichtende leden van de Red Hot Chili Peppers die vandaag nog actief zijn in de groep. Bekende ex-leden van de groep zijn onder meer Jon Frusciante, die de band maar liefst twee keer verliet (in 1992 en 2009), Jack Irons en Dave Navarro. In 2012 kreeg de groep een plaats in de Rock and Roll Hall of Fame. (Belga / Belga)

Laatste nog levende "Casablanca"-acteur overleden

De Frans-joodse actrice Madeleine Lebeau is, 92 jaar oud, op 1 mei in Spanje overleden aan een heupbreuk. Zij speelde Yvonne, de door Humphrey Bogart in de steek gelaten vrouw, in de oerklassieker "Casablanca" (1942). Zij was de laatste overlevende van de cast van de film over liefde in tijden van oorlog. Merkwaardig genoeg was de rest van haar leven op romantisch vlak al even woelig als dat van "Yvonne".



Lebeau ontvluchtte met haar man Parijs wegens de oprukkende nazi's. In 1941 maakte zij haar Hollywood-debuut naast Charles Boyer in het drama "Hold back the Dawn", een jaar later gevolgd door een rol in de biopic "Gentleman Jim" met Errol Flynn in de rol van bokser Jim Corbett. Dan volgde haar hoogtepunt als Yvonne, een van de vrouwen die even van de gunsten van Rick Blaine (Bogart) mochten genieten vooraleer gedumpt te worden - Blaine blijft verzot op zijn ex Ingrid Bergman. Yvonne papt aan met een nazi, maar hervindt haar patriottisme en zingt in een sleutelscène luidkeels de Marseillaise mee en roept 'Vive la France'. De tranen die zij toen 'on stage' liet, waren echt. Een fiks deel van de Casablanca-cast kende het script maar al te goed, wegens zelf op de vlucht voor de nazi's. Haar toenmalige echtgenoot Marcel Dalio, van wie zij nog in '42 scheidde, speelde in Casablanca de rol van de croupier in Rick's Café. Na twee andere films in Tinseltown - "Paris After Dark" en "Music for Millions" - keerde Lebeau terug naar Frankrijk. Haar latere filmcarrière omvat rollen als temperamentvolle Française in Fellini's meesterwerk "Otto e mezzo" en in "La Parisienne", naast Brigitte Bardot. (Belga / Belga)

Ang Lee gebruikt cover van Scala voor trailer film 'Billy Lynn's Long Halftime Walk'

De bekende regisseur Ang Lee heeft de cover die het Aarschotse meisjeskoor Scala opnam van het David Bowie-nummer 'Heroes' gebruikt voor de pas gelanceerde trailer van zijn nieuwste film 'Billy Lynn's Long Halftime Walk'. Deze film, met onder meer Joe Alwyn, Kristen Stewart en Vin Diesel in de hoofdrol, is vanaf november in de Amerikaanse zalen te zien.



De Taiwanese regisseur won in het verleden een Oscar voor Beste Regie met zijn films 'Brokeback Mountain' uit 2006 en 'Life of Pi' uit 2013. Voor 'Crouching Tiger, Hidden Dragon' (2000) won hij een Academy Award voor beste buitenlandse film. De nieuwste prent, 'Billy Lynn's Long Halftime Walk', vertelt het verhaal van Amerikaanse soldaten die in Irak een gruwelijk gevecht hebben overleefd, hiervoor in de VS gelauwerd worden maar nadien terug naar het front worden gestuurd. Muziek van Scala werd het afgelopen decennium al in meer dan 40 filmtrailers, tv-series en commercials gebruikt. Zo is hun versie van 'Creep' (Radiohead) te horen in de trailer van 'The Social Network'. Hun versie van 'Smells Like Teen Spirit' komt aan bod in de documentaire 'Montage of Heck' over Kurt Cobain. Dit voorjaar sloot de groep een exclusieve overeenkomst met Warner USA voor de wereldwijde distributie van hun muziek. Warner mikt met Scala onder meer op de filmindustrie. (Belga / Belga)

'Oude' K3 treedt vanavond laatste keer op

Voor alle fans van het 'oude' K3-trio wacht vanavond om 17 uur een emotioneel moment. Dan beginnen Karen, Kristel en Josje in de Antwerpse Lotto Arena aan hun allerlaatste optreden als K3. Nadien zullen opvolgsters Marthe, Klaasje en Hanne definitief de fakkel overnemen.



(Oud-)zangeres en de nieuwe manager, Kristel Verbeke, deelde op Instagrama al een emotionele boodschap. "Kinderen zijn de wereld van morgen, en ik ben zo dankbaar en trots dat ik samen met hen over liefde, dromen en verdraagzaamheid heb mogen zingen", schrijft ze. Ze voegt er nog aan toe dat je als K3-lid er nooit alleen voor staat. "Kathleen, Karen, Josje, de mensen van ons K3-team, en ons publiek, dat ik op handen draag, zitten voor altijd in mijn hart. We hebben samen 17 jaar lang aan vele mensen mooie dromen en herinneringen mogen bezorgen, en dat is één van de mooiste cadeaus die ik in mijn leven gekregen heb", laat Kristel trots weten. De Nederlandse Josje reageerde eerder al op haar afscheid. "Wat de toekomst brengt, weet niemand. En natuurlijk zal ik het missen, maar de mooie K3 belevenis die ik heb mogen meemaken pakken ze me niet meer af!" Na de show van gisterenavond reageerde ze op Instagram nog emotioneel: "Ik kan gewoon niet slapen van de enorme adrenaline die ik voel van de show van vanavond!!.. Deze energie zal ik nog lang voelen nazinderen. Ook kan ik niet in hapklare brokjes uitleggen wat het betekent voor mij/ons om jullie zo massaal te zien genieten van de muziek en de herinneringen die #K3 heeft mogen maken!" Ook Miguel Wiels, componist en schrijver achter K3, betuigde op Twitter zijn dank aan het 'oude' trio. "Vandaag neem ik afscheid van drie kanjers die mijn leven zo mooi gekleurd hebben. Dankuwel Karen, Kristel en Josje!" Opvallende afwezige vanavond is 'het eerste blondje', Kathleen Aerts. De zangeres had graag nog een keer op het podium gestaan tijdens de laatste show van de 'oude' K3 , maar Studio 100 hield die boot af. Het bedrijf achter de populaire meidengroep wilde liever de nadruk op de nieuwe formatie leggen. (Belga / Belga)

Moeder Tupac Shakur overleden

Afeni Shakur Davis, de moeder van de overleden raplegende Tupac Shakur, is op 69-jarige leeftijd gestorven. De autoriteiten vonden haar in haar woning in Californië. Shakur stierf waarschijnlijk aan een hartstilstand. De politie van Marin County in Californië kreeg maandagnacht een oproep over een mogelijke hartstilstand. Shakur werd naar een ziekenhuis gebracht maar stierf daar rond 11 uur plaatselijke tijd. De politie voert nog een onderzoek naar de precieze omstandigheden. Shakur werd geboren als Alice Faye Williams en veranderde haar naam toen ze naar New York verhuisde en de Zwarte Panter-activistenbeweging vervoegde. In 1969 werd ze samen met andere leden opgepakt op beschuldiging van het samenzweren tot bombarderen van bezienswaardigheden in de stad. In 1971, het jaar dat rapper Tupac op de wereld kwam, werd ze vrijgesproken. Die laatste werd in 1996 neergeschoten in Las Vegas, nadat hij een bokswedstrijd van Mike Tyson bijwoonde in het MGM Grand Hotel. Tupac was een van de meest invloedrijke rappers ter wereld en stierf op 25-jarige leeftijd. De schutter werd nooit gevonden. Shakurs moeder nam zijn landgoed over, dat zo'n 900.000 dollar per jaar genereert. Eind dit jaar was Shakur verwikkeld in een echtscheidingsstrijd met haar man, Gust Davis. Zij waren 12 jaar samen maar leefden al een jaar apart. Het landgoed werd een deel van het dispuut. Davis eiste de helft van de 20.000 dollar die Shakur elke maand verdiende. Shakur was het onderwerp in een van Tupacs grootste hits, "Dear Mama". Een film over het leven van de rapper komt in november uit en zal "All Eyes on Me" heten. The Walking Dead-actrice Danai Gurira zal de rol van Shakur op zich nemen. (Belga / Belga)

Eurovisiesongfestival voor het eerst live op Amerikaanse televisie

De finale van het Eurovisiesongfestival wordt dit jaar voor het eerst live uitgezonden in de Verenigde Staten. Dat heeft de in Genève gevestigde European Broadcasting Union (EBU) vandaag gezegd. De best bekeken Europese liedjeswedstrijd zal in de Verenigde Staten worden uitgezonden door het kabelnetwerk Logo, dat vooral gericht is op de LGBT-gemeenschap (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen). Daarvoor is een overeenkomst gesloten met het New Yorkse mediaconglomeraat Viacom, waarvan Logo deel uitmaakt. Uitzendingen van het kabelnetwerk Logo bereiken volgens de EBU bijna 50 miljoen kijkers. "We zijn blij dat de grootste amusementsshow ter wereld voor de eerste keer live wordt uitgezonden in een van de grootste televisiemarkten", zei Jon Ola Sand, de toezichthouder van het Eurovisiesongfestival. Dit jaar vindt de finale van het Eurovisiesongfestival plaats op 14 mei in Stockholm. (Belga / Belga)

Elfde editie "Legendz ft. David Guetta" in Hasselt

Voor de elfde editie van het evenement "Legendz ft. David Guetta" zal de Franse dj David Guetta het beste van zichzelf geven in de Ethias Arena in Hasselt. Vorige jaren vond het evenement plaats in Luik. Tickets voor het evenement op vrijdag 21 oktober zijn vanaf vandaag verkrijgbaar, meldt de organisator in een persbericht. Voor deze editie heeft de Luikse organisator een samenwerking opgezet met de Hasseltse concertzaal Ethias Arena. Het is de eerste keer dat de 48-jarige dj met Luikse roots in Hasselt optreedt. "Hasselt heeft één van de weinige concertzalen in Vlaanderen waar we een productie van deze omvang kunnen opzetten", verklaart de organisator zijn keuze voor de Limburgse evenementenhal. David Guetta werd enkele jaren geleden verkozen tot beste dj ter wereld. Als muzikaal ambassadeur van het EK voetbal 2016 mag hij het officiële lied voor het kampioenschap in Frankrijk schrijven. Toegangskaarten voor "Legendz ft. David Guetta" kosten tussen 49 euro voor een gewoon ticket en 1060 euro voor een VIP Loge waar 10 personen terecht kunnen. Meer informatie en tickets zijn beschikbaar op de website van Ethias Arena. (Belga / Belga)

Johnny Depp naar proces in Australië

Hollywoodacteur Johnny Depp (52) wil in Australië blijkbaar persoonlijk een lans breken voor zijn honden Pistol en Boo. De "pirate of the Caribbean" is voor het proces over de illegale invoer van de beide terriërs aan de Goldcoast aangekomen. Dat schrijven de lokale kranten vandaag.



Zijn echtgenote, actrice Amber Heard (29), is als eigenares van de honden aangeklaagd. Ze is met Depp meegereisd, klinkt het. Depp zal als getuige optreden. Heard riskeert tot tien jaar gevangenisstraf als ze schuldig wordt bevonden. De behandeling zal morgen in Southport beginnen. Depp en Heard waren in mei 2015 voor filmopnames in Australië en hadden de terriërs meegenomen. Ze vlogen met een privéjet en beschikten niet over een vergunning voor de invo

Amerikaanse zanger Prince na "noodlanding" ziek in hospitaal opgenomen

De Amerikaanse zanger/gitarist Prince (57) is na twee concerten in Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia in een ziekenhuis opgenomen, zo heeft de showbizzwebsite TMZ.com vandaag gemeld. Zijn vliegtuig had een daarvoor een noodstop gemaakt.



Niettegenstaande hij griep had, trad de muzikant donderdagavond (plaatselijke tijd) toch twee keer na elkaar op. Begin april had hij vanwege griep concerten in Atlanta in het kader van zijn Piano & Microphone tournee afgezegd. Toen zijn privévliegtuig nadien boven de staat Illinois vloog op terugweg naar zijn heimatstaat Minnesota, verslechterde zijn toestand en liet Prince het toestel een niet geplande stop maken om een ziekenhuis op te zoeken. Na een behandeling van drie uur kon hij weer beschikken en zijn terugreis verderzetten. In maart heeft de man aangekondigd dat hij zijn memoires wil schrijven. De autobiografie "The beautiful ones" moet volgens de uitgeverij in de herfst van 2017 uitkomen. (Belga / Belga) Niettegenstaande hij griep had, trad de muzikant donderdagavond (plaatselijke tijd) toch twee keer na elkaar op. Begin april had hij vanwege griep concerten in Atlanta in het kader van zijn Piano & Microphone tournee afgezegd. Toen zijn privévliegtuig nadien boven de staat Illinois vloog op terugweg naar zijn heimatstaat Minnesota, verslechterde zijn toestand en liet Prince het toestel een niet geplande stop maken om een ziekenhuis op te zoeken. Na een behandeling van drie uur kon hij weer beschikken en zijn terugreis verderzetten. In maart heeft de man aangekondigd dat hij zijn memoires wil schrijven. De autobiografie "The beautiful ones" moet volgens de uitgeverij in de herfst van 2017 uitkomen. (Belga / Belga)

Amerikaanse actrice Anne Jackson op 90-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse actrice Anne Jackson is op 90-jarige leeftijd in New York overleden. Dat maakte de New York Times bekend. De krant kreeg bevestiging van Katherine Wallach, dochter van de actrice die met acteur Eli Wallach was getrouwd. Jackson werd beroemd in de jaren 1950, toen ze onder meer in de film "So Young So Bad" acteerde. Later was ze ook te zien in onder andere "The Shining" en "Folks! ". Samen met haar echtgenoot Wallach speelde ze in zes films en was ze dertien keer te zien op Broadway in New York. Als echtpaar kregen ze drie kinderen. Eli Wallach overleed in 2014. (Belga / Belga)

Argentijnse tango-legende Mariano Mores overleden

De gerenommeerde Argentijnse tango-muzikant Mariano Mores is op 98-jarige leeftijd overleden. De componist van tango's als "Uno", "Cafetín de Buenos Aires" en "Taquito Militar" stierf woensdag aan een ouderdom gerelateerde ziekte. Dat deelde zijn neef Gabriel Mores via Facebook mee. Mores wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne tango-sextet. Hij speelde ook mee in verschillende films en televisieproducties als acteur en muzikant. Internationale erkenning verwierf Mores met tango-concerten in het New Yorkse Lincoln Center en als dirigent van het London Symphony Orchestra. De tango-legende nam pas vier jaar gelden afscheid van de bühne. In Mar de Plata gaf de toen 94-jarige muzikant symbolisch zijn dirigeerstokje door aan zijn neef Gabriel Mores. Het lichaam van Mariano Mores zal in het Teatro Colón, de opera van Buenos Aires, opgebaard worden. (Belga / Belga)

Eerste achterkleinkind voor Albert en Paola

Koning Albert en koningin Paola zijn voor het eerst overgrootouders geworden. Dat schrijft Het Nieuwsblad op basis van bronnen dicht bij het koppel. Lili Rosboch, de vrouw van prins Amedeo, verwacht een kind.



De koninklijke baby is het eerste kleinkind van prinses Astrid en het eerste achterkleinkind van koning Albert en koningin Paola. Het heuglijke nieuws komt niet onmiddellijk als een verrassing. Lili en Amedeo kondigden in 2014 al aan dat ze naar België zouden verhuizen om een gezin te beginnen. (Belga / Belga) De koninklijke baby is het eerste kleinkind van prinses Astrid en het eerste achterkleinkind van koning Albert en koningin Paola. Het heuglijke nieuws komt niet onmiddellijk als een verrassing. Lili en Amedeo kondigden in 2014 al aan dat ze naar België zouden verhuizen om een gezin te beginnen. (Belga / Belga)

Beatles' Here Comes The Sun populairste nummer op Spotify

Here Comes The Sun, het nummer dat George Harrison in 1969 schreef voor de Beatles, is wereldwijd het populairste nummer van de Fab Four op Spotify. Dat meldt de digitale muziekdienst vanmorgen, precies honderd dagen nadat de groep daar voor het eerst te horen was. Op kerstavond lanceerden The Beatles hun muziek op Spotify. Zoals te verwachten zijn de meest gestreamde nummers van de Beatles in Nederland verder liedjes van Paul McCartney en John Lennon: Hey Jude, Let It Be en I Want To Hold Your Hand. De meest gestreamde albums zijn '1' uit 2000, Abbey Road (1969) en het dubbelalbum The Beatles (1968) dat bekend werd als The White Album. Tot Kerstmis vorig jaar waren de liedjes van de Beatles niet via streamingdiensten te krijgen. De muziek was al een paar jaar te koop via iTunes, maar pas sinds december via Spotify, Apple Music en andere aanbieders. (Belga / Belga)

Tine Embrechts en Nathalie Meskens in nieuwe VTM-reeks

De twee actrices spelen de hoofdrollen in "Gina en Chantal", een nieuwe tiendelige televisieserie op VTM. De opnames starten deze zomer, laat de commerciële televisiezender vandaag weten. Nathalie Meskens vertolkt de rol van poetsvrouw Chantal terwijl Tine Embrechts de rol van Gina op zich neemt. "De reeks gaat over de vriendschap tussen deze vrouwen", zegt producer Erik Hendriks in Het Nieuwsblad. "Het verhaal start mysterieus. De echtgenoot van Gina raakt in een coma en dat zet allerlei gebeurtenissen in gang." Het is niet de eerste keer dat Tine Embrechts en Nathalie Meskens samenwerken voor een project. Eerder waren ze al te zien in "Tegen De Sterren Op" en "Beste Kijkers". Een precieze uitzenddatum voor het nieuwe programma is nog niet bekend. (Belga / Belga)

Britse komiek Ronnie Corbett overleden

De Britse komiek en acteur Ronnie Corbett is vandaag op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de BBC. De in Schotland geboren Corbett was omringd door zijn familie, klinkt het. Corbett was in de jaren zeventig en tachtig een populaire komiek in Groot-Brittannië, vooral zijn dubbelact met Ronnie Barker, "The Two Ronnies", kende een groot succes. De show was jarenlang te zien op de BBC. Hij was ook te zien in verschillende films. (Belga / Belga)

Gene Thomas brengt ode aan de liefde in nieuwe single

De Vlaamse zanger en betere wederhelft van K3-manager Kristel Verbeke brengt vandaag een nieuwe single uit. "Je weet niet half hoe mooi je bent" is volgens de zanger een fris lenteliedje waar luisteraars zeker vrolijk van worden. Gene Thomas produceerde het liedje in samenwerking met collega-zanger Jelle Cleymans. Thomas werkte de muziek uit, terwijl Cleymans de tekst voor het nummer schreef. "Dit liedje is catchy, prettig en herkenbaar", zegt de zanger in een persmededeling. "Als het lente wordt, dan zie je dat in het landschap. Dan voel je dat alles weer gaat bloeien, dat er prikkels loskomen en dat de mensen ook meer en meer naar buiten komen en met een glimlach rondlopen. Dat blije gevoel, dat zit in mijn nummer. Het riedeltje dat je hoort, dat zijn pure lenteklanken, klanken waar je echt vrolijk van wordt", aldus de zanger. De single is vanaf nu te koop via iTunes voor 99 eurocent. Binnenkort zal Gene Thomas ook te zien zijn in verschillende Vlaamse culturele centra met zijn akoestische tournee "Goud". Meer informatie over deze optredens is te vinden op de website van de zanger. (Belga / Belga)

Mariah Carey annuleert concert van zondag in Vorst Nationaal

De Amerikaanse zangeres Mariah Carey annuleert uit veiligheidsoverwegingen haar concert van zondag 27 maart in de Brusselse concertzaal Vorst Nationaal, na de aanslagen van deze week.



"Ik hou van mijn fans in Brussel maar op dit moment raadt men mij aan om mijn concert te annuleren voor de veiligheid van mijn fans, mijn band, crew en iedereen die bij deze tournee betrokken is", zo tweette Mariah Carey om iets voor middernacht. "Ik hoop jullie snel te zien en stuur jullie mijn gebeden en eeuwige liefde, plezier en licht", zo vervolgde ze even later. "Na de tragische gebeurtenissen van de afgelopen dagen, moet Mariah Carey haar show in Brussel van zondag 27 maart annuleren", zo bevestigt ook concertorganisator Live Nation op zijn website. "Tickethouders worden verzocht om naar de plaats van aankoop te gaan om hun geld terug te krijgen", zo klinkt het nog. De Belgische speurders zijn nog op zoek naar verschillende verdachten van de aanslagen van dinsdag op de luchthaven van Zaventem en metrostation Maalbeek in Brussel. (Belga / Belga) "Ik hou van mijn fans in Brussel maar op dit moment raadt men mij aan om mijn concert te annuleren voor de veiligheid van mijn fans, mijn band, crew en iedereen die bij deze tournee betrokken is", zo tweette Mariah Carey om iets voor middernacht. "Ik hoop jullie snel te zien en stuur jullie mijn gebeden en eeuwige liefde, plezier en licht", zo vervolgde ze even later. "Na de tragische gebeurtenissen van de afgelopen dagen, moet Mariah Carey haar show in Brussel van zondag 27 maart annuleren", zo bevestigt ook concertorganisator Live Nation op zijn website. "Tickethouders worden verzocht om naar de plaats van aankoop te gaan om hun geld terug te krijgen", zo klinkt het nog. De Belgische speurders zijn nog op zoek naar verschillende verdachten van de aanslagen van dinsdag op de luchthaven van Zaventem en metrostation Maalbeek in Brussel. (Belga / Belga)

Eerste studioplaat voor Car Seat Headrest

De jonge Amerikaanse gitarist en indierocker Will Toledo, beter bekend onder zijn pseudoniem "Car Seat Headrest", mag voor de eerste keer een studioalbum opnemen. In mei zal zijn studiodebuut uitkomen, heeft zijn label Matador Records gisteren aangekondigd. Voor Toledo is de studioplaat een bekroning van jarenlang werk in zijn slaapkamer. De 23-jarige man begon in zijn tienerjaren met het opnemen van zijn eerste albums en heeft inmiddels 12 albums op zijn palmares staan. Afgelopen jaar kon hij een platencontract versieren bij Matador Records en mocht hij meteen "Teens of Style", een zelfgemaakt album, uitbrengen via het label. Na een Amerikaanse en Europese tournee komt daar op 20 mei een studioalbum bij, genaamd "Teens of Denial". Voor de gelegenheid heeft Toledo al een eerste nummer van het album vrijgegeven. "Drunk Drivers/Killer Whales" is zes minuten lang en gaat over het gevoel wat hij "post-party melancholie" noemt. Het album wordt geproduceerd door Steve Fisk, een geluidstechnicus die zijn sporen heeft verdiend met de productie van het geroemde Nirvana-album "Incesticide" uit 1992. (Belga / Belga)

Cathy ontmaskert Gilles als "De Mol" op Vier

Cathy van der Ha, een 37-jarige huisvrouw, heeft het vierde seizoen van "De Mol" gewonnen op Vier. Ze ontmaskerde maandagavond in de finale de 27-jarige brand manager Gilles Van Bouwel als de saboteur van de groep en klopte de 25-jarige organisatrice van kinderfeestjes Hanne Vanhaesebrouck in de strijd om de groepspot van uiteindelijk 30.790 euro. "Sorry dat ik je zoveel geld heb afgenomen", plaagde mol Gilles na afloop. De terugkeer van "De Mol" na meer dan tien jaar kluisterde de voorbije weken honderdduizenden speurneuzen aan het scherm en zorgde her en der voor verhitte discussies over de mogelijke identiteit van de 'verrader'. Ook in de laatste reguliere aflevering - volgende week volgt nog een blik op de tactiek die Gilles gebruikte om opdrachten te laten mislukken en op hints die de programmamakers in de uitzendingen stopten - werd het publiek nog meermaals op een dwaalspoor gebracht. Cathy, Gilles en Hanne slaagden er door misverstanden en onderling wantrouwen nauwelijks in om de groepspot nog aan te dikken hoewel er nog 13.000 euro te verdienen viel, al hielden ze er wel een deugddoend parapentetochtje aan over. Zelfs een ultiem openhartig gesprek tussen de kandidaten en presentator Gilles De Coster hield de kijker in het ongewisse. Het finalespel bracht uiteindelijk letterlijk aan het licht dat Gilles "De Mol" was en Cathy de winnaar van het spel. Ook Hanne had het bij het rechte eind, maar vulde minder juiste antwoorden in. Cathy bekende zichzelf bij momenten bewust verdacht te hebben gemaakt en in combinatie met het maniakaal invullen van allerhande informatie in haar 'mollenboekje' leverde dat haar de overwinning op. (Belga / Belga)

Hoofdrolspelers Café Derby gelauwerd op Internationaal Filmfestival van Aubagne

Het semi-autobiografische speelfilmdebuut van Lenny Van Wesemaal is opnieuw in de prijzen gevallen, ditmaal op de 17de editie van het Internationaal Filmfestival van Aubagne (Frankrijk). Hoofdrolspelers Wim Opbrouck en Chloë Daxhelet kregen respectievelijk de prijs van Beste Acteur en Actrice op het festival, dat plaatsvindt van 14 tot 19 maart. Dat meldt het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) vandaag in een persmededeling.



"Ik ben heel blij dat de twee hoofdacteurs van mijn film in de prijzen vallen. Ze hebben dan ook een hele mooie prestatie neergezet", verklaarde regisseur Van Wesemael tijdens de ceremonie via een videoboodschap. Vorige week zondag kaapte de film vier prijzen weg op het Vancouver International Women in Film Festival. Naast de prijs voor de Beste Film mochten Van Wesemael en haar gevolg toen ook de prijs voor Beste Regie, Beste Fotografie en Beste Montage in ontvangst nemen. Voor haar eerste speelfilm liet Van Wesemael zich inspireren door het levensverhaal van haar eigen vader en het bezoek dat paus Johannes Paulis II in 1985 aan België bracht. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Wim Opbrouck, die een geboren marktkramer en ondernemer speelt, en Chloë Daxhelet, die de rol van dochter Sara op haar neemt. De film kon rekenen op steun van het VAF en het economisch fonds Screen Flanders. (Belga / Belga) "Ik ben heel blij dat de twee hoofdacteurs van mijn film in de prijzen vallen. Ze hebben dan ook een hele mooie prestatie neergezet", verklaarde regisseur Van Wesemael tijdens de ceremonie via een videoboodschap. Vorige week zondag kaapte de film vier prijzen weg op het Vancouver International Women in Film Festival. Naast de prijs voor de Beste Film mochten Van Wesemael en haar gevolg toen ook de prijs voor Beste Regie, Beste Fotografie en Beste Montage in ontvangst nemen. Voor haar eerste speelfilm liet Van Wesemael zich inspireren door het levensverhaal van haar eigen vader en het bezoek dat paus Johannes Paulis II in 1985 aan België bracht. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Wim Opbrouck, die een geboren marktkramer en ondernemer speelt, en Chloë Daxhelet, die de rol van dochter Sara op haar neemt. De film kon rekenen op steun van het VAF en het economisch fonds Screen Flanders. (Belga / Belga)

Nederlandse dj Howard Kaii omgekomen in Thailand

De Nederlandse house-dj Howard Kaii is eerder deze week omgekomen bij een verkeersongeluk in Thailand. Op het toeristeneiland Phuket kwam hij op zijn scooter in botsing met een andere scooterrijder en botste daarna tegen een touringcar. Dat hebben Thaise media gemeld. Kaii liep hoofdletsel en een gebroken nek op.



Kaii, die eigenlijk Howard van der Sanden heette, was 45 jaar. Hij woonde sinds 2009 met zijn moeder in Phuket. Volgens de website Partyscene.nl stond hij op het punt op tournee te gaan, onder meer naar Nederland, België en Ibiza. (Belga / Belga) Kaii, die eigenlijk Howard van der Sanden heette, was 45 jaar. Hij woonde sinds 2009 met zijn moeder in Phuket. Volgens de website Partyscene.nl stond hij op het punt op tournee te gaan, onder meer naar Nederland, België en Ibiza. (Belga / Belga)

Hacker van naaktfoto's Hollywoodsterren opgepakt

Het Amerikaanse onderzoeksbureau FBI heeft een verdachte aangehouden van het hackingschandaal waarbij in 2014 naaktfoto's van een aantal Hollywoodsterren zijn gelekt. De man had op illegale wijze toegang gekregen tot meer dan 100 e-mailadressen, meldt de FBI gisteren (plaatselijke tijd). Enkele prominente slachtoffers van het lek zijn onder meer Oscar-winnares Jennifer Lawrence (25), actrice Kirsten Dunst (33) en zangeres Ariana Grande (22). De 36-jarige man uit Pennsylvania heeft inmiddels toegegeven dat hij via een zogenaamde "phishingmail" toegang heeft gekregen tot de gegevens van verschillende Hollywood-beroemdheden, meldt de FBI. Hij vervalste e-mails van Apple of Google en vroeg slachtoffers om gebruikersnamen en wachtwoorden. Diegenen die antwoordden, gaven onbedoeld toegang tot hun volledige e-mailaccounts. In bepaalde gevallen, onder meer bij sterren die de Apple-dienst iCloud gebruikten, kon de man zelfs toegang krijgen tot hun volledige foto- en videocollectie. De man verspreidde de naaktfoto's onder meer op het beruchte internetforum 4chan. "We zien nog steeds dat beroemdheden en andere slachtoffers zwaar lijden onder dit lek. We raden alle internetgebruikers aan om sterke paswoorden te gebruiken en niet te antwoorden op e-mails die vragen om persoonlijke informatie", zegt FBI-woordvoerder David Bowdich in een persmededeling. De verdachte man riskeert minstens 5 jaar cel. (Belga / Belga)

Jef Neve is uitgeroepen tot ereburger van Geel

Pianist-componist Jef Neve is in zijn thuisgemeente Geel uitgeroepen tot ereburger. Dat maakte Cultureel Centrum De Werft vandaag bekend. Neve groeide op in Geel, bracht er zijn jeugdjaren door en komt er vandaag nog altijd graag terug. In het gezin Neve werd 'het Geelse gedachtegoed' en in het bijzonder 'de zorg voor speciale doelgroepen' hoog in het vaandel gedragen. Al vanaf prille leeftijd bleek dat Jef een bijzonder getalenteerd kind was. Hij ademde als het ware muziek. Zijn eerste eigen compositie schreef hij al op achtjarige leeftijd en tijdens zijn vrije tijd speelde hij bij de Harmonie van Oosterlo o.l.v. François Hannes. In 2000 studeerde Neve met grote onderscheiding af als Meester in de Muziek/Jazz en Meester in de Muziek/Klassiek aan het Leuvense Lemmensinstituut. Het jaar daarop haalde hij het diploma Specialisatie in Kamermuziek met grootste onderscheiding. Masterclasses volgde hij onder meer bij Brad Mehldau, Martial Solal, Lew Tabackin, Billy Hart, Bill Carothers, Kenny Werner en Bruce Barth. De internationale verwezenlijkingen van Neve zijn bijna onbegrensd. Zowel als soloartiest als met het Jef Neve Trio speelde hij op belangrijke festivals als Paris Jazz, North Sea Jazz, Vienna Jazz, Montreal Jazz Festival en Safaricom international Jazz festival (Kenia). Hij wordt zowel in binnen- als buitenland regelmatig gevraagd om als cultureel ambassadeur op te treden en componeert ook voor film- en televisieseries. Zijn pianopartijen voor de soundtrack van The Artist werden bekroond met een Oscar. (Belga / Belga)

Nieuwe Zweedse prins heet Oscar

Het nieuwste lid van de Zweedse koninklijke familie krijgt de naam Oscar, zo heeft koning Carl XVI Gustaf vandaag bekendgemaakt op een vergadering met zijn kabinet. De andere namen van het prinsje zijn Carl en Olof, en zijn titel wordt hertog van Skåne län, de meest zuidelijke provincie van Zweden. De baby werd gisteren geboren. Prins Oscar is de derde in de lijn van troonsopvolging, na zijn moeder, kroonprinses Victoria, en zijn oudere zus, prinses Estelle (4 jaar oud). (Belga / Belga)

Oekraïense gouverneur brengt hulde aan John Lennon met straatnaam

In het West-Oekraïense dorp Kalyny (in de Karpaten) is de hoofdstraat, die de naam van de leider van de Russische revolutie Vladimir Lenin droeg, herdoopt in de John Lennonstraat. De stap maakt deel uit van het 'decommuniseringsproces' van de pro-Europese regering in Kiev. Dat zei gouverneur Gennadi Moskal vandaag. Naar de mening van de ruim 5.000 inwoners van het dorp in de omgeving van de Roemeense grens over hun waardering voor de muziek van de gitarist van de Beatles werd niet gevraagd. Moskal gaf ook negen andere straten in andere dorpen in de regio Transkarpatië een nieuwe naam. Het is niet de eerste keer dat de Beatle een locatie naar hem vernoemd krijgt. Zo heet de luchthaven in zijn geboorteplaats Liverpool sinds 2001 "Liverpool John Lennon Airport" en zijn meerdere locaties in diverse landen als Spanje, Hongkong en zelfs Cuba naar de muzikant vernoemd. (Belga / Belga)

Derde seizoen van "Mijn Pop-uprestaurant" start dinsdag in drie steden

In Antwerpen, Genk en Kortrijk start morgen het derde seizoen van het VTM-programma "Mijn Pop-uprestaurant". Daarin nemen opnieuw zes duo's het tegen elkaar op, zij het dus ditmaal slechts in drie steden. De pop-uprestaurants worden immers telkens per twee op één plein gezet, zodat de concurrentie letterlijk om de hoek loert. Tijdens de eerste fase van de wedstrijd draait alles dan ook rond "de beste van 't stad" worden. De drie overblijvende duo's strijden nadien verder voor de begeerde som van 100.000 euro die als startkapitaal voor de eigen restaurantdroom kan dienen. De Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen, C-Mine in Genk en het Stationsplein in Kortrijk vormen dit jaar het decor voor de tweestrijd tussen telkens twee pop-uprestaurants. De presentatie is nog steeds in handen van Evi Hanssen en in de jury krijgen vaste waarden Sergio Herman en Sepideh Sedaghatnia het gezelschap van nieuwkomer Gert Verhulst. Zij krijgen tijdens de eerste aflevering alvast een driegangenmenu voorgeschoteld dat de zes duo's - voor de gelegenheid in twee teams ondergebracht - voor een dertigtal gasten moeten samenstellen. Die eerste test bepaalt wie vervolgens in welke stad een pop-uprestaurant mag openen. Hoe beter de deelnemers presteren, hoe meer inspraak ze krijgen in hun uiteindelijke locatie. Ze mogen bovendien niet enkel aangeven wat hun stad van voorkeur is, maar ook met welk ander duo ze zeker niet op hetzelfde plein willen belanden. De kandidaten van het derde seizoen zijn het koppel Jan en Nele, zussen Chloë en Magali, het ex-koppel Miette en Willem en drie "beste vrienden"-duo's: Gillian en Caroline, Amanda en Sven en Giordano en Myrthe. "Mijn Pop-uprestaurant 2016" is vanaf 1 maart vier weken lang elke dinsdag en donderdag te zien op VTM om 20.35 uur. (Belga / Belga)

AC/DC-fans kunnen e-mailadres @adcd.com aanvragen

Die hard-fans van de Australische groep AC/DC kunnen binnenkort een mailadres aanvragen met als domeinnaam @acdc.com. Op die manier kunnen mensen hun verbondenheid met de groep tonen. Gebruik van het mailadres kost 2,99 euro per maand. Dat maakt de groep in een persbericht bekend. AC/DC heeft zijn eigen officiële domein '@acdc.com' geopend in samenwerking met de Duitse provider 'mail.de' en deze opengesteld voor iedereen die zijn verbondenheid met de band wil tonen. Iedere gebruiker kan zich registreren voor een gepersonaliseerd e-mailadres via de website van de band. De mail-account is toegankelijk via webmail, maar kan ook worden geopend in apps voor Android en Apple. Daarnaast krijgt de gebruiker ook toegang tot zijn account door programma's zoals Mozilla Thunderbird of Microsoft Outlook te gebruiken via IMAP/POP3. De AC/DC-account biedt de gebruiker 10GB aan dataopslag, een adresboek en een agenda, waarop alle belangrijke AC/DC-evenementen van over de hele wereld te zien zijn. Bovendien is er online opslag voorzien voor muziek, video's, documenten en foto's, en beschikt deze over een mediaspeler die gebruikt kan worden vanaf desktopapplicaties of de bijbehorende apps. Zowel de inbox als de apps zijn ontworpen in AC/DC-stijl. Na registratie en betaling ontvangt de gebruiker een fan-set inclusief een 'Rock or Bust' T-shirt en een sticker-set ter waarde van 40 euro. De AC/DC fanmail kost 2,99 euro per maand en elke account heeft een minimaal gebruik van één jaar. (Belga / Belga)

Guus 'Kedeng Kedeng' Meeuwis gaat scheiden

De Nederlandse zanger Guus Meeuwis en zijn vrouw Valérie Gregoire hebben vandaag met "veel verdriet" in een persoonlijk bericht hun scheiding aangekondigd. De twee waren 14 jaar getrouwd en kregen vier kinderen: Pepijn (14), Sarah (12), Teun (9) en Jules (5). "We zijn verdrietig over deze grote stap, maar met vertrouwen begonnen aan een nieuwe fase in ons gezinsleven." Daarover bericht Ad.nl. De Kedeng Kedeng-hitzanger komt met de verklaring nadat gisterenavond berichten naar buiten kwamen over huwelijksproblemen. Het management van Guus werd vervolgens bestookt met telefoontjes. "Het is een gekkenhuis", verklaarde een woordvoerder vanochtend aan AD. Niet veel later werd het nieuws bevestigd: Guus heeft zijn huwelijk met Valérie, die hij in zijn studententijd leerde kennen, niet kunnen redden. De officiële verklaring luidt: "Na jarenlang lief en leed te hebben gedeeld, hebben we besloten om uit elkaar te gaan. We zijn verdrietig over deze grote stap, maar met vertrouwen begonnen aan een nieuwe fase in ons gezinsleven. Want hoewel we niet meer samen zijn, zullen we altijd een gezin blijven met vier prachtige kinderen als middelpunt. Zij zijn het belangrijkste in ons leven en de zorg voor hen en hun welzijn staat ten alle tijden voorop. Natuurlijk is er veel verdriet en natuurlijk hebben we niet zomaar opgegeven, echter zijn we tot de conclusie gekomen dat onze levens teveel uit elkaar zijn gegroeid om samen verder te kunnen gaan. Wij vragen om rust om deze nieuwe situatie met ons gezin verder vorm te geven. We hopen van harte dat iedereen onze wens om ons privéleven privé te laten, zal blijven respecteren zoals dat eigenlijk altijd is gedaan. Guus en Valérie." (Belga / Belga)

Brian Eno kondigt nieuw album aan

De Britse muziekproducent en elektronisch muzikant Brian Eno heeft op zijn site een nieuw album aangekondigd. Het is gebaseerd op de Eerste Wereldoorlog en het verhaal van de Titanic. De 67-jarige Brit, die al heeft samengewerkt met David Bowie, Roxy Music en Talking Heads, brengt zijn album uit op 29 april. Zijn eerste soloalbum sinds "Lux" in 2012, zal "The Ship" heten en is geïnspireerd door de Eerste Wereldoorlog en het zinken van de Titanic in 1912. "De onzinkbare Titanic was het hoogtepunt van de menselijke techniek, gemaakt als overwinning van de mens op de natuur", schrijft hij. "De Eerste Wereldoorlog daarentegen was een materiële oorlog, een overwinning van de wil en het staal op de mensheid." Volgens hem hebben hun beide falen geleid tot een eeuw van dramatische ervaringen. Eno schreef op zijn site dat hij iets wilde maken "dat geen gebruikelijke ritmische structuur heeft van een opvolging van akkoorden, maar dat het de bedoeling is het album zijn eigen ruimte en tijd te geven." (Belga / Belga)

VS-metalband Metallica brengt album uit dat in Bataclan is opgenomen

De Amerikaanse supermetalband Metallica brengt dit jaar als herinnering aan de aanslagen van Parijs een album uit dat meer dan een decennium geleden in de Parijse concertzaal Bataclan is opgenomen, zo heeft Classic Rock Magazine vandaag gemeld. Metallica nam in 2003 een concert op in de Bataclan, waar in november 2015 meer dan tachtig mensen om het leven zijn gekomen bij een terreuraanslag. Het album zou "Liberte, Egalite, Fraternite, Metallica!" heten en op 16 april uitkomen. Alle opbrengsten gaan naar het Give For France Fund. (Belga / Belga)

Hommeles rond introductie Deep Purple in Rock 'n Roll Hall of Fame

Na de euforie bij de fans rond de nakende introductie van de legendarische Britse hardrockband Deep Purple in de Rock 'n Roll Hall of Fame moeten zij nu toekijken op gekissebis over wie daar echt voor in aanmerking komt en wie er tijdens de ceremonie op 8 april in Brooklyn zal spelen.



Middden december raakte bekend dat onder andere Cheap Trick en Deep Purple worden opgenomen in de prestigieuze Rock and Roll Hall of Fame. Maar Deep Purple heeft sinds zijn ontstaan late jaren zestig nogal wat personeelswijzigingen gekend. Bij de wissels was gitarist Ritchie "Smoke on the Water" Blackmore bijna telkens een spilfiguur. Nadat hij in 1993 voor een tweede keer en met slaande deuren de band had verlaten, heeft Blackmore nooit meer met Deep Purple gespeeld. Hij is voor zijn vroegere maats niet welkom op de inductieceremonie ofschoon voorzitter en CEO Joel Peresman van de Rock 'n Roll Hall of Fame zo'n reünie wel zag zitten, zo meldde het gezaghebbende tijdschrift Rolling Stone. Maar er ontstond een tweede probleem. De introductie slaat niet op huidig gitarist Steve Morse en toetsenist Don Airey, die de overleden co-stichter van Deep Purple, Jon Lord, verving. Dat is de band in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens een door zanger Ian Gillan ondertekend communiqué, vandaag via Facebook verspreid, is er nu een compromis gevonden. Gillan, bassist Roger Glover en drummer Ian Paice zullen de onderscheiding in ontvangst nemen. Waarna de huidige bezetting alsnog zal spelen. Het communiqué suggereert dat ook David Coverdale en bassist Glenn Hughes (die deel uitmaakten van de derde en vierde bezetting van de band) niet op het podium zullen staan, ofschoon Peresman dit wel hoopt. Beiden zijn ook geïntroduceerd en zullen de ceremonie bijwonen. Gillan zegt vorige week met Coverdale, de spil van de band Whitesnake te hebben gesproken, en dat die had gezegd "begrip te tonen voor de manier waarop de zaak is aangepakt". "Dank u David, u bent een gentleman", staat in het communiqué. Niettemin zegt Gillan ook nog dat er "buiten dit evenement geen omstandigheden zijn waarin een 'reünie' kan of zal plaatsvinden". Voor hij in 2012 overleed, had Lord op een "grote reünie" van de band gehoopt. Coverdale ondernam naar eigen zeggen een poging, kreeg uit het kamp van Blackmore een "njet" en pakte vorig jaar dan uit met een Whitesnake-album met nummers uit zijn periode bij Deep Purple. (Belga / Belga) Middden december raakte bekend dat onder andere Cheap Trick en Deep Purple worden opgenomen in de prestigieuze Rock and Roll Hall of Fame. Maar Deep Purple heeft sinds zijn ontstaan late jaren zestig nogal wat personeelswijzigingen gekend. Bij de wissels was gitarist Ritchie "Smoke on the Water" Blackmore bijna telkens een spilfiguur. Nadat hij in 1993 voor een tweede keer en met slaande deuren de band had verlaten, heeft Blackmore nooit meer met Deep Purple gespeeld. Hij is voor zijn vroegere maats niet welkom op de inductieceremonie ofschoon voorzitter en CEO Joel Peresman van de Rock 'n Roll Hall of Fame zo'n reünie wel zag zitten, zo meldde het gezaghebbende tijdschrift Rolling Stone. Maar er ontstond een tweede probleem. De introductie slaat niet op huidig gitarist Steve Morse en toetsenist Don Airey, die de overleden co-stichter van Deep Purple, Jon Lord, verving. Dat is de band in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens een door zanger Ian Gillan ondertekend communiqué, vandaag via Facebook verspreid, is er nu een compromis gevonden. Gillan, bassist Roger Glover en drummer Ian Paice zullen de onderscheiding in ontvangst nemen. Waarna de huidige bezetting alsnog zal spelen. Het communiqué suggereert dat ook David Coverdale en bassist Glenn Hughes (die deel uitmaakten van de derde en vierde bezetting van de band) niet op het podium zullen staan, ofschoon Peresman dit wel hoopt. Beiden zijn ook geïntroduceerd en zullen de ceremonie bijwonen. Gillan zegt vorige week met Coverdale, de spil van de band Whitesnake te hebben gesproken, en dat die had gezegd "begrip te tonen voor de manier waarop de zaak is aangepakt". "Dank u David, u bent een gentleman", staat in het communiqué. Niettemin zegt Gillan ook nog dat er "buiten dit evenement geen omstandigheden zijn waarin een 'reünie' kan of zal plaatsvinden". Voor hij in 2012 overleed, had Lord op een "grote reünie" van de band gehoopt. Coverdale ondernam naar eigen zeggen een poging, kreeg uit het kamp van Blackmore een "njet" en pakte vorig jaar dan uit met een Whitesnake-album met nummers uit zijn periode bij Deep Purple. (Belga / Belga)

Stormloop op kaarten voor Nederlandse Pinkpopfestival

Er is vanmorgen een stormloop ontstaan op de kaarten voor het Pinkpopfestival in Landgraaf in het zuidoosten van Nederland. Om 10 uur begon de verkoop en krap een uur later waren er al geen weekendkaarten voor drie dagen meer beschikbaar, meldde Pinkpop-baas Jan Smeets. "We hebben alle records verbroken", zegt Smeets. "De kaartverkoop is nog nooit zo snel gegaan."



Kaarten zijn te koop via de website van Ticketmaster, maar ook via de winkels van Primera en ruim twintig andere voorverkoopadressen verspreid over het land. Op veel plekken stonden lange rijen. Dagkaarten zijn nog wel beschikbaar. Daarbij is er vooral veel vraag naar kaarten voor zondag, wanneer Paul McCartney het podium bestijgt. Voor elke dag zijn 67.000 kaarten te koop, waarvan 40.000 weekendkaarten. Het driedaagse muziekfestival vindt plaats van vrijdag 10 juni tot en met 12 juni. Macca sluit het festival af, maar bezoekers staan ook optredens te wachten van bijvoorbeeld Lionel Richie, de Amerikaanse band Red Hot Chili Peppers, de Duitse metalband Rammstein en Douwe Bob. Die laatste vertegenwoordigt Nederland later dit jaar op het Eurovisiesongfestival. Het is dit jaar de 47e editie van Pinkpop. Ook twee jaar geleden, toen The Rolling Stones op het festival stonden, ging de kaartverkoop snel. Na een uur waren geen kaarten meer te koop voor de dag dat de Stones optraden. (Belga / Belga) Kaarten zijn te koop via de website van Ticketmaster, maar ook via de winkels van Primera en ruim twintig andere voorverkoopadressen verspreid over het land. Op veel plekken stonden lange rijen. Dagkaarten zijn nog wel beschikbaar. Daarbij is er vooral veel vraag naar kaarten voor zondag, wanneer Paul McCartney het podium bestijgt. Voor elke dag zijn 67.000 kaarten te koop, waarvan 40.000 weekendkaarten. Het driedaagse muziekfestival vindt plaats van vrijdag 10 juni tot en met 12 juni. Macca sluit het festival af, maar bezoekers staan ook optredens te wachten van bijvoorbeeld Lionel Richie, de Amerikaanse band Red Hot Chili Peppers, de Duitse metalband Rammstein en Douwe Bob. Die laatste vertegenwoordigt Nederland later dit jaar op het Eurovisiesongfestival. Het is dit jaar de 47e editie van Pinkpop. Ook twee jaar geleden, toen The Rolling Stones op het festival stonden, ging de kaartverkoop snel. Na een uur waren geen kaarten meer te koop voor de dag dat de Stones optraden. (Belga / Belga)

Sylver opnieuw op het podium na break van drie jaar

Drie jaar na hun laatste optreden kriebelt het weer bij de Belgische danceformatie Sylver. Dit jaar zullen de drie leden opnieuw samen optreden tijdens enkele reünieconcerten. Dat laat de groep weten in een persmededeling. In 2013 namen Silvy, Wout en John een break na 12 jaar wereldwijd touren. Het drietal verkocht bijna 2 miljoen cd's en was toe aan een welverdiende break. Maar na drie jaar radiostilte hebben ze besloten opnieuw samen op het podium te staan. Op 26 maart tijdens de MNM Back To The 90's en 00's in het Antwerpse Sportpaleis maken ze hun comeback. Later dit jaar volgen nog tal van andere reünieconcerten, of er ook een nieuwe single of niet album komt is nog niet bekend. (Belga / Belga)

Eurovisiesongfestival verandert puntentelling

Het Eurovisiesongfestival zal voor het eerst in veertig jaar een andere puntentelling hebben. De organisatoren kondigden dat vandaag aan. De verandering moet meer spanning brengen in de finale van de uitzending. Tot op heden was door de bekendmaking van de punten die elk land toekende, de winnaar algemeen genomen al gekend voor alle resultaten waren omgeroepen. De aankondiging zal nu in twee fases gebeuren. De zenders van de 43 deelnemende landen zullen de punten (van 1 tot 12) aankondigen die de professionele jury toekent. Daarna voegt Eurovisie er de televoting-punten van elk land toe. Dat gaat van diegene die de minste punten verzamelde, tot de meeste. De kijkers in elk land kennen dus 12 punten toe. Dat geeft meer gewicht aan kleine landen en kan dus verrassingen op leveren. De stem van de kijker zal niet meer aangekondigd worden op televisie, maar na de wedstrijd op het internet raadpleegbaar zijn. De organisatie noemde de verandering "de grootste sinds de introductie van het systeem van twaalf punten twaalf jaar geleden". De nieuwe puntentelling zal van kracht zijn bij de editie van dit jaar, op 14 mei in Stockholm. (Belga / Belga)

Coldplay eerste band die vier keer hoofdact is op festival van Glastonbury

Het Britse Coldplay zal dit jaar een hoofdact zijn op het festival van het Engelse Glastonbury, zo heeft SkyNews vandaag bericht op gezag van een tweet van de band. Glastonbury vindt dit jaar plaats van 23 tot 26 juni. Er was al bekend dat het Electric Light Orchestra (ELO) van Jeff Lynne er zal aantreden. Nu liet Coldplay weten ook van de partij te zullen zijn, als hoofdact en wellicht op de slotdag. Meteen is het de eerste keer dat een band vier keer hoofdact is op het toonaangevende festival. De vorige keren waren in 2002, 2005 en 2011. (Belga / Belga)

Canadese zangeres Vanity op 57-jarige leeftijd overleden

De Canadese zangeres Vanity (van Vanity 6) is gisteren op 57-jarige leeftijd in een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Californië overleden, zo heeft de Amerikaanse zender NBC vandaag uit ziekenhuisbron getwitterd. Bij de burgerlijke stand bekend als Denise Katrina Matthews en ook soms bestempeld als Denise Matthews-Smith of D.D. Winters, was zij de leadzangeres van het girlstrio Vanity 6 dat in de jaren tachtig opereerde, onder het goedkeurend en beschermend oog van zanger/gitarist Prince. Het seksueel prikkelende groepje scoorde in het bijzonder met het nummer "Nasty Girl" (1982). Vanity nam ook solo-platen op en acteerde (bijvoorbeeld in de kung-fu klassieker "The Last Dragon"). De laatste jaren vocht de zangeres tegen nierfalen, terwijl ze meer recent nog een ziekte aan de ingewanden had opgelopen, aldus de celebritieswebsite TMZ.com. (Belga / Belga)

Johannes Paulus II had "intense" vriendschapsrelatie met gehuwde filosofe

Paus Johannes Paulus II heeft dertig jaar lang een "intense" vriendschapsrelatie gehad met een gehuwde filosofe. Een bewijs dat hij zijn eed van kuisheid heeft gebroken, is er niet. De "relatie" tussen de Poolse paus en Anna-Teresa Tymieniecka blijkt uit briefcorrespondentie, die de Britse omroep BBC vanavond in de uitzending Panorama onthult. In de Poolse nationale bibliotheek werden meer dan 350 brieven aangetroffen die Karol Wojtyla aan Tymieniecka, een Amerikaanse filosofe van Poolse afkomst, heeft geschreven. De vrouw schonk die brieven in 2008 aan de bibliotheek. De correspondentie begon nog voor Wojtyla in 1979 witte rook kreeg om de eerste Poolse paus ooit te worden: de eerste brief dateert van 1973, de laatste van 2005, enkele maanden voor het overlijden van de paus. Een van de brieven die hij van de vrouw ontving, bestempelde Johannes Paulus II als een "cadeau van God". Volgens programmamaker Edward Stourton waren Wojtyla en Tymienecki "meer dan vrienden maar minder dan vrijers". In de correspondentie is geen spoor van een eventueel verbreken van de gelofte van kuisheid terug te vinden, maar zij toont wel "een strijd om een intense relatie binnen de perken te houden". Wojtyla was als paus erg conservatief en strijdvaardig anticommunistisch. (Belga / Belga)