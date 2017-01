Katja Retsin verlaat kledingketen CLOSE-UP

Wat aanvankelijk een gek plan leek werd op 6 september 2007 realiteit met de opening van de eerste CLOSE-UP winkel in Sint-Denijs-Westrem. Met vestigingen in Izegem (2009), Maldegem (2010), Puurs (2012) en, vorig jaar nog, Lochristi (2015) volgden er nog vier CLOSEUP winkels en een webshop (www.close-up.be), die meteen de Starter Award wegkaapte op de BeCommerce Awards 2014. Nadat Katja bijna 10 jaar het gezicht was van de CLOSE-UP winkels werd er onderling beslist dat Babs voortaan als enige de leiding van de winkels voor haar rekening zal nemen. Voor de CLOSE-UP winkels, het personeel en de klanten zal er niets veranderen daar de zakelijke en creatieve leiding reeds in handen was van Babs. Welke nieuwe plannen de carrière van Katja in petto heeft, is niet geweten. (Belga / Belga)