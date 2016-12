Mick Jagger (72) voor de achtste keer vader

Frontman Mick Jagger (72) van de Rolling Stones wordt voor de achtste keer vader. Dat bevestigde het management van de legendarische Britse rockband vanmorgen. Eerder hadden verschillende media uit Groot-Brittannië en de Verenigde Staten over de zwangerschap van Jaggers meer dan 40 jaar jongere vriendin Melanie Hamrick bericht. Het is het eerste gezamenlijk kind van het stel. Jagger heeft al zeven kinderen van vier verschillende vrouwen. Jagger is bij de Rolling Stones niet de enige met een grote kroost. Gitarist Ron Wood (69) heeft in totaal zes zonen en dochters. Anderhalve maand geleden werd hij vader van een tweeling. (Belga / Belga)