Rihanna annuleert concert van vanavond in Nice

Rihanna heeft haar concert van vanavond in Nice vanavond geannuleerd. Dat maakte de Barbadiaanse zangeres vanmorgen bekend. Rihanna zou in het Allianz Stadion van Nice optreden als onderdeel van haar Anti-wereldtournee, maar de last de show af naar aanleiding van de aanslag van gisterenavond. De zangeres was gisterenavond tijdens de aanslag al in de Franse stad. Haar woordvoerder liet aan Billboard weten dat ze veilig is. Ook het jazzfestival van Nice is afgelast. De burgemeester van Nice laat de vlaggen vandaag halfstok hangen. Met de hashtag #PrayForNice lieten Amerikaanse sterren online weten voor de slachtoffers te bidden. (Belga / Belga)