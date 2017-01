Ivo Van Hove wint twee Tony Awards

De Belgische regisseur Ivo Van Hove heeft twee Tony Awards gewonnen. Dat zijn de meest begeerde Amerikaanse theaterprijzen. Onze landgenoot won de Tony voor Beste regisseur van een toneelstuk en die voor Beste revival van een toneelstuk, voor zijn Broadway-productie van "A View from the Bridge" van Arthur Miller. Van Hove had in totaal negen nominaties in de wacht gesleept voor de Tony Awards. Voor "A View from the Bridge" was hij vijf keer genomineerd, voor zijn Broadway-adaptatie van "The Crucible", ook al van Arthur Miller, was hij vier genomineerd. Zijn vaste lichtontwerper en scenograaf Jan Versweyveld ontving voor beide producties een nominatie voor beste lichtontwerp en voor "A View from the Bridge" ook een nominatie voor beste scenografie, maar kon die niet verzilveren. Ook de drie genomineerde acteurs Mark Strong, Sophie Okonedo en Bill Camp bleven met lege handen achter. Van Hove (1958) is sinds 2001 directeur van Toneelgroep Amsterdam. Voor zijn regie van "A View from the Bridge" kreeg hij eerder al twee Olivier Awards, de meest prestigieuze prijzen in de Britse theaterwereld. Grote winnaar bij de uitreiking van de Tony's was de hiphopmuscial "Hamilton". Die was genomineerd in zestien categorieën, en wist er elf van te verzilveren, onder meer in de categorieën Beste musical, Beste mannelijke Hoofdrolspeler en Beste Muziek. Dat was eentje te kort om het record van 12 Tony's, op naam van de musical "The Producers" uit 2001, te evenaren. De uitreiking van de "Oscars van het theater" werd overschaduwd door de aanval op een nachtclub voor homo's in Orlando, Florida, waarbij zondagmorgen 50 doden vielen. (Belga / Belga)