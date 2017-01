Bill Cosby dient nieuw verzoekschrift in om proces te voorkomen

De Amerikaanse acteur Bill Cosby heeft gisteren een nieuw verzoekschrift ingediend om een proces wegens seksuele agressie voor de rechtbank van Pennsylvania te voorkomen, zo meldden verschillende media. De verdediging van de maker van de tv-serie "The Cosby Show" vraagt de rechter van het district Montgomery in het verzoekschrift om de zaak tegen Bill Cosby te laten vallen. Anders wil ze een nieuwe inleidende hoorzitting, waarbij de advocaten van de beroemde zwarte acteur de kans krijgen om zijn aanklaagster Andrea Constand te ondervragen. Constand was niet aanwezig op de inleidende hoorzitting op 24 mei, en het Openbaar Ministerie vertrouwde op een schriftelijke getuigenis. Ze beschuldigt de 78-jarige acteur ervan haar in 2004 gedrogeerd en verkracht te hebben. Rechter Elizabeth McHugh achtte na de inleidende hoorzitting de door het Openbaar Ministerie (OM) aangebrachte elementen voldoende om tot een proces over te gaan. De procureur van het district Montgomery, Kevin Steele, heropende de zaak twaalf jaar na de vermeende feiten. Hij baseerde zich daarvoor op de verklaringen van Andrea Constand, maar ook op die van Bill Cosby zelf. In 2005 erkende hij dat hij de jonge vrouw had "geliefkoosd", maar dat zij nooit had aangegeven dat ze dat niet wilde. (Belga / Belga)