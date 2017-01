Barbara Gandolfi staat terecht voor oplichting Jean-Paul Belmondo

Voor de Brugse correctionele rechtbank is de zaak ingeleid tegen mediafiguur Barbara Gandolfi (40) en haar zakenpartner voor de oplichting van de Franse acteur Jean-Paul Belmondo (82). De Oostendse zou haar ex-vriend 200.000 euro lichter gemaakt hebben. De zaak wordt op 6 december gepleit. Gandolfi had van 2008 tot 2012 een relatie met Belmondo. In die periode bleef ze samen met haar ex-vriend en zakenpartner Frédéric Vanderwilt enkele nachtclubs uitbaten. Jean-Paul Belmondo leende in dat kader 200.000 euro aan zijn vriendin. Volgens het parket is er sprake van oplichting, maar de verdachte houdt vol dat ze het volledige bedrag heeft terugbetaald aan Belmondo. In de marge van dit onderzoek uit 2009 dienden Gandolfi en Vanderwilt een klacht in tegen enkele speurders wegens schriftvervalsing. Die politiemensen werden hiervoor buiten vervolging gesteld en dienden op hun beurt een klacht in voor lasterlijke aangifte. Voor die feiten werd Gandolfi door de Brugse strafrechter uiteindelijk veroordeeld tot twee maanden celstraf met uitstel. Vanderwilt kreeg vier maanden effectief. De verdediging vroeg conclusietermijnen en zal tegen 29 juli een standpunt innemen over de zaak. Het openbaar ministerie en de eventuele burgerlijke partijen moeten hun conclusies neerleggen tegen 30 september. De zaak zal in principe gepleit worden op de zitting van 6 december. (Belga / Belga)