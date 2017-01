Kylie Minogue en Joshua Sasse zijn in het geheim getrouwd

Zangeres Kylie Minogue is zaterdag 28 mei in het geniep getrouwd met de Britse acteur Joshua Sasse. Volgens anonieme bronnen stapten de twee in het huwelijksbootje op het Griekse eiland Sifnos. Volgens Women's Day dachten gasten dat ze voor Kylies 48ste verjaardag naar het zonovergoten eiland werden gevlogen, maar bleek daar juist de huwelijksvoltrekking plaats te vinden. "Het was het beste geheim ter wereld", klinkt het. "Kylie liet iedereen in eerste klasse overvliegen voor wat een schitterend verjaardagsfeest moest worden. Ook Kylie zelf hintte op Instagram anar een geheim huwelijk door een post van een roze lint in de vorm van een hart. "Het. Was. Magisch! Bedankt allemaal voor de verjaardagswensen. Liefs en LIEFDE!", schreef ze erbij. De 48-jarige Minogue verloofde zich in februari met de 28 jarige Sasse. De twee vormen een tweetal jaar een koppel. (Belga / Belga)