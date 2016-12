Playboy Mansion aan miljardairszoon verkocht

De Playboy Mansion, het optrekje in Westwood nabij Los Angeles waar Playboy-oprichter en -boegbeeld Hugh Hefner zijn feestjes organiseert, is verkocht aan de Amerikaanse zakenman Daren Metropoulos, zoon van een miljardair. "Om redenen van vertrouwelijkheid kunnen wij geen details verstrekken, waaronder ook niet van de aan de verkoop voorafgaande condities", zei een woordvoerder van Playboy aan het Franse persbureau AFP. Eerder had de Amerikaanse celebritywebsite TMZ.com gemeld dat de woning aan 200 miljoen dollar te koop stond. Maar immomakelaars schatten de waarde op 80 à 90 miljoen dollar. De negentiger Hefner mag er tot zijn dood blijven wonen. Zakenman Daren Metropoulos (32) is de zoon van miljardair C. Dean Metropoulos, wiens fortuin volgens het financiële blad Forbes 2,4 miljard dollar zou bedragen. De koper van de Playboy Mansion was al een buur van Hefner, want hij had in 2009 de belendende eigendom voor 18 miljoen dollar gekocht. Hij wil na de dood van de Playboy-voorman de twee eigendommen samenvoegen. Forbes noemt de architecturale stijl van het huis gothisch/tudor. Volgens vele bezoekers is het in 1927 gebouwde huis in slechte staat. De eigendom omvat behalve het huis ook drie gebouwen waar dieren verblijven, een kerkhof voor huisdieren, een tennisbaan, een waterval, een zwembad en een basketveld. (Belga / Belga)