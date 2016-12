Prince overleed aan overdosis pijnstillers

De Amerikaanse rockster Prince is aan een overdosis opioïde pijnstillers overleden, zo heeft de krant Minneapolis Star-Tribune op gezag van een bron die weet heeft van het onderzoek gemeld. De 57-jarige rocker werd op 21 april dood teruggevonden in een lift in zijn woning in Minneapolis. Eerder bleek al dat Prince al jaren misbruik zou hebben gemaakt van voorgeschreven geneesmiddelen, meldde nieuwszender CNN. De dag voor zijn dood zou zijn team een eminente specialist in Californië hebben gecontacteerd om dringend hulp te zoeken voor de zanger/gitarist. De officiële resultaten van de lijkschouwing zijn nog niet vrijgegeven. (Belga / Belga)