Taylor Swift en Calvin Harris maken einde aan hun relatie

Eén van de showbizzkoppels van het moment, de Amerikaanse zangeres Taylor Swift en de Schotse singer-songwriter Calvin Harris, zijn uit elkaar. Dat bericht People, na verschillende bevestigingen. Het koppel was in maart een jaar samen. "Er was geen drama. Soms werkt het gewoon niet," vertrouwde iemand uit de omgeving van het stel aan People toe. "Swift (26) en Harris (32) hebben besloten elk hun eigen weg te gaan." In maart vierde het koppel nog hun eenjarig samenzijn nog met een tropische vakantie. Een maand later werden ze voor het laatst samen gespot tijdens een avondje uit in Los Angeles. Swift was in april ook nog aanwezig op Coachella om er het optreden van Harris bij te wonen. Omgekeerd was Harris aanwezig op de uitreiking van de iHeart Radio Music Awards om Swift te steunen. (Belga / Belga)