Ozark Henry eregast op Brusselse Ommegang 2016

Ozark Henry is de eregast op de Ommegang in Brussel, die op 5 en 7 juli plaatsvindt. Dat is vandaag bekendgemaakt. De zanger zal een van zijn nummers ten berde brengen, net voor de start van het historisch spektakel op de Grote Markt. Op voorbije edities waren onder meer Jean-Pierre Castaldi, Stéphane Bern en Jacques Weber eregast. De historische stoet vertrekt vanaf de Zavel en komt iets voor 21.00 uur aan op de Grote Markt. Aan de voorstelling nemen 1.400 figuranten, folkloristische en historische groepen, paarden, een marionettentheater en ook reuzen deel, zo meldt de stad. De Vlaamse komiek Bert Kruismans is een van de vertellers, hij zal de Engelstalige versie voor zijn rekening nemen, zangeres Jo Lemaire de Nederlandstalige. De Ommegang maakt sinds 2012 ook deel uit van het Carolus V Festival, een festival rond Keizer Karel V en zijn Paleis van de Coudenberg. (Belga / Belga)