Ron Wood (Rolling Stones) op zijn 69e papa van tweeling

Gitarist Ron Wood van de Rolling Stones is maandag, vijf dagen nadat hij 69 kaarsjes mocht uitblazen, voor de vijfde en zesde keer vader geworden. Vrouw Sally beviel namelijk van een tweeling. De meisjes kregen de namen Gracie Jane en Alice Rose. Wood huwde in 2012 met de nu 37-jarige Sally Humphreys. Hij had op dat moment vier kinderen en negen kleinkinderen op zijn teller; bij Sally, een theaterproducente, stond die teller nog op nul. (Belga / Belga)