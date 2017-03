Voetballegende Pelé veilt trofeeën voor het goede doel

Kapitaalkrachtige voetballiefhebbers kunnen binnenkort bieden op enkele van de mooiste trofeeën die levende legende Pelé in zijn indrukwekkende carrière heeft verzameld. De legendarische Braziliaanse aanvaller laat onder meer zijn drie gouden WK-medailles, een replica van de wereldbeker van 1970 en de bal waarmee hij zijn duizendste doelpunt scoorde veilen. De items, ook onder meer truitjes en schoenen, gaan volgende week in Londen onder de hamer. Omdat de veiling ook online te volgen zal zijn, kunnen geïnteresseerden vanuit de hele wereld een bod uitbrengen. Julien's Auctions, dat de veiling in handen heeft, verwacht tussen de 2,5 en 3,5 miljoen pond (3,3 en 4,6 miljoen euro) op te halen. Het duurste stuk wordt de replica van de Jules Rimet Trofee die Pelé in 1970 na het WK in Mexico kreeg. Daar hangt vermoedelijk een prijskaartje van zo'n 420.000 pond (550.000 euro) aan vast. Pelé zal een deel van de opbrengst schenken aan een kinderziekenhuis in Brazilië. "Het was geen gemakkelijke beslissing om al deze trofeeën van de hand te doen, maar het vraagt heel veel werk om dit allemaal goed te onderhouden", legt de 75-jarige Braziliaan uit. "Bovendien vond ik dat ik meer goed kon doen door deze items met de wereld te delen. Daarnaast kan ik op die manier goede werken steunen die belangrijk voor me zijn." (Belga / Belga)