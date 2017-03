Komiek Bill Cosby voor de rechter i.v.m. seksueel geweld

De Amerikaanse komiek Bill Cosby is vandaag voor een rechter in de staat Pennsylvania verschenen. Die moet oordelen of er voldoende bewijs is om de man strafrechtelijk te vervolgen voor seksueel geweld. Andrea Constand, een vroegere medewerkster van de Temple University, beschuldigt Cosby ervan dat hij haar in 2004 in zijn woning buiten Philadelphia heeft gedrogeerd en seksueel aangerand. In 2006 bereikten de twee een minnelijke schikking, terwijl Cosby steeds volhield dat er seks met instemming was. In een poging tot seponering van de klacht voeren de advocaten van de entertainer aan dat een decennium oude geheime deal met de toenmalige openbare aanklager Cosby immuniteit voor de beschuldigingen had beloofd, in ruil voor zijn getuigenis in een gerelateerde burgerrechtelijke zaak. Maar die getuigenis kwam als een boemerang op Cosby terug, toen een rechter een gerechtelijke brief bekendmaakte waarin Cosby toegaf het kalmeringsmiddel Quaaludes kocht om seks met vrouwen te hebben. De huidige aanklager, Kevin Steele, haalde het getuigenis aan als reden om de zaak-Constand te heropenen. Cosby werd formeel in staat van beschuldiging gesteld op 30 december. De advocaten noemen de beslissing van de magistraat politiek en afstammend van publieke beloftes die hij maakte tijdens een succesvolle verkiezingscampagne in 2015. Sinds november 2014 hebben tientallen vrouwen met opvallend vergelijkbare klachten uitgepakt dat Cosby hen seksueel zou hebben misbruikt, meestal voorafgegaan door hen te drogeren. Maar voor bijna al die andere klachten botsten aanklagers op de verjaringstermijn om vervolging te kunnen instellen. (Belga / Belga)