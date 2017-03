Paul McCartney was depressief na uiteenvallen The Beatles

Zanger Paul McCartney was in de periode na de breuk van The Beatles depressief. Dat vertelt de inmiddels 73-jarige muzikant in een interview met de BBC Radio dat zaterdag zal worden uitgezonden. "Ik wist niet wat te doen na The Beatles. Hoe ga je na zoiets nog verder?", aldus een openhartige McCartney. "Ik was depressief, dat kon bijna niet anders. Mijn levensvrienden en ik gingen uit elkaar, daarna greep ik naar de drank." De reden voor de split zat volgens McCartney in zakelijke redenen. "De zware vergaderingen eisten hun tol", zegt de zanger. Daarop besloot McCartney richting Schotland te verhuizen, weg van de drukte. Hij twijfelde op dat moment of hij nog verder wilde in de muziekbusiness. "Ik was ver weg op dat moment", aldus de oud-Beatle. Zijn toenmalige vrouw Linda gaf hem de nodige zet om uit het gat te stappen. Daarop volgde de band Wings. "Het idee sprak me aan, ik wilde weer terug naar mijn roots." De groep was echter geen succes laat hij weten. En ook het alcoholprobleem verdween niet. "We waren een vreselijke groep. Mensen zeiden bijvoorbeeld dat Linda een slechte toetsenist was, en dat klopte nog ook." (Belga / Belga)