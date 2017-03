Angelina Jolie geeft gastcollege in London School of Economics

De Amerikaanse filmster en VN-ambassadrice Angelina Jolie zal vanaf volgend jaar gastlessen geven in de London School of Economics (LSE). Ze zal daar een cursus geven over vrouwen, vrede en veiligheid, verklaarde een woordvoerder van de school vandaag aan de Britse televisiezender ITV. De cursus maakt deel uit van een nieuwe masteropleiding rond vrouwen, vrede en veiligheid en wordt onder meer gesteund door William Hague, de voormalige Britse minister van Buitenlandse Zaken. De actrice verklaart dat ze heel blij is met de oprichting van deze opleiding en dat ze de discussie rond vrouwenrechten wil openbreken. "Ik kijk er naar uit om les te geven en mijn ervaringen met het werk als VN-ambassadrice te delen met de studenten", aldus Jolie. Vanaf komende herfst kunnen studenten zich voor het eerst inschrijven bij deze LSE-opleiding, die afgelopen jaar werd ingehuldigd door Angelina Jolie en William Hague. Die laatste zal ook les geven in deze masteropleiding, evenals twee directeurs van ngo's als Amnesty International. (Belga / Belga)