"Adele in zee met Sony"

Adele staat op het punt om een miljoenendeal te sluiten met Sony. The Sun pende een bedrag van 116 miljoen euro neer. "We hebben de grootste ster in een generatie vastgelegd", zei een bron van Sony aan de Britse tabloid. Adele zou hiermee het label XL verlaten. Indien de cijfers kloppen, zou Adele een record vestigen in Groot-Brittannië. Maar ook als vrouwelijke artieste zou het een primeur zijn. Robbie Williams tekende tot nu toe het duurste contract van alle Britse artiesten, ter waarde van zo'n 103 miljoen euro bij EMI. Whitney Houston kreeg op haar beurt met ongeveer 90 miljoen euro van Arista tot nu toe de beste deal voor een vrouw. Aan Michael Jackson kan ze echter niet tippen. In 2010 tekende MJ een contract van 212 miljoen euro bij Sony. (Belga / Belga)